Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas depois da vitória sobre o Portimonense por 3-0 em Alvalade:

[Já vê a meta? Considera que o Sporting foi a melhor equipa desta campeonato?]

«Vamos esperar que as coisas aconteçam. Até este momento temos sido a melhor equipa porque fazemos mais pontos em cassa e fora. Não somos ainda melhor defesa e penso que seremos o melhor ataque. Vamos ver. Estamos bem encaminhados para tudo e agora é finalizar.

Toda a gente aqui no Sporting já vê a meta, já se sente a meta, mas falta um pequeno passo.»

[Mais sobre os objetivos da equipa]

«Pelo facto de a meta estar tão perto é preciso arranjarmos objetivos para estarmos sempre no máximo. É importante para manter toda a gente no máximo todos os dias.»

[Recorde de pontos do Sporting é há quanto tempo um objetivo da equipa?]

«Obviamente que fazemos as contas e com o desenrolar da época vamos tentando arranjar objetivos para mais uma vez irmos atrás de tudo. E o recorde é do mister Jorge Jesus e é sempre bom bater alguém que teve bastante influência no meu crescimento como jogador como meu treinador. Diria que me dá algum prazer bater esse recorde [sorriso].»