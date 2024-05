Voleibol: Benfica vence Sporting e é pentacampeão nacional

O Benfica venceu este sábado o Sporting, no jogo cinco da final do campeonato de voleibol, e sagrou-se assim pentacampeão nacional.

No duelo decisivo entre os dois rivais de Lisboa, as águias triunfaram no Pavilhão da Luz, por 3-1.

A jogar em casa, a equipa de Marcel Matz entrou melhor e ganhou o primeiro set por 25-21. A resposta verde e branca veio a seguir, e em força: triunfo no segundo parcial por 25-16 e encontro empatado.

A partir daí, no entanto, só deu Benfica: o terceiro set foi dominado pelas águias (25-15) e o quarto, apesar de mais equilibrado, caiu para a mesma formação: ao terceiro championship point, os encarnados selaram o título.

É assim o quinto campeonato seguido para o Benfica, e o 12.º da sua história: tem agora o dobro do Sporting, mas ainda está a seis do recordista Sp. Espinho.