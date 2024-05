Aos 34 anos, Pierre-Emerick Aubameyang continua a dar cartas ao alto nível, especialmente a presente temporada, ao serviço do Marselha, adversário que afastou o Benfica nos quartos de final da Liga Europa (4-3 no desempate por grandes penalidades, depois de um empate a duas bolas no agregado).

Em entrevista ao L'Équipe, o avançado gabonês, que marcou o golo do Marselha na Luz, confessou ter previsto o futuro e admitiu já saber que o clube francês ia passar à próxima fase.

«Antes do desempate por grandes penalidades frente ao Benfica, disse aos meus colegas: ''Há uma boa chance de termos sorte hoje. Alguém vai acertar no poste!”», disse o mesmo.

E não é que adivinhou mesmo? Foi Di María que teve o infortúnio e acabou por rematar ao poste, apesar de não ter sido o último penálti, mas permitiu ao Marselha ir às «meias» frente à Atalanta.

Esta época, com a camisola do Marselha, Aubameyang já leva 26 golos e 12 assistências em 46 jogos