João Cancelo participou no podcast «Um para um», de Pedro Pinto, tendo revelado vários episódios curiosos da carreira, como por exemplo o dia em que Bruma lhe pediu um calicate.

Antes disso, porém, o lateral do Barcelona foi questionado sobre se continua a acompanhar o Benfica, como fazia quando estavam com Ruben Dias e Bernardo Silva.

«Sim, claro, todos temos um carinho especial pelo Benfica. Mas o mais benfiquista de todos é o Bernardo. Esse é uma coisa absurda», começou por dizer.

«Um dia estávamos na seleção, estávamos todos na sala de convívio a ver um jogo de futebol, estava lá a equipa toda, e ele vai para o quarto para ver no telemóvel as eleições do Benfica na BTV. ‘O que é isto?! Este gajo está maluco... Este gajo não bate bem’. Agarrado ao telemóvel a ver as eleições do Benfica.»

Cancelo não tem dúvidas, portanto, que um dia Bernardo Silva vai voltar ao Estádio da Luz.

«Meto a minhas mãos no fogo que ele vai acabar a carreira no Benfica. Eu? O meu último ano vai ser no Barreirense, isso de certeza absoluta.»

Agora sim, a história de Bruma e do calicate.

«O Bruma é a maior personagem que existe no futebol. Sendo genuíno, como ele é, mas é a maior personagem do futebol. No Euro sub-21 eu partilhava quarto com o Ricardo Horta, mas estava sempre com o Bruma, que é um dos meus melhores amigos no futebol. Um dia chego ao quarto dele, estava a lavar os dentes e ele diz-me: ‘Cigano, porque ele chama-me cigano, tens aí um calicate?’. E eu: ‘O quê? Calicate?’. ‘Sim, para cortar as unhas’. E eu fiquei tipo: ‘Tu cortas as unhas com um alicate?!’. Isto foi para aí em 2013 ou 2014 e ainda hoje falamos disso.»