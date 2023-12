João Cancelo não tem dúvidas: Bernardo Silva é o melhor jogador português da atualidade. Em entrevista ao Podcast «Um para um», com Pedro Mendonça Pinto, o defesa do Barcelona deixou grandes elogios ao compatriota.

«Para mim, o Bernardo Silva é o melhor jogador português da atualidade, mas essa é apenas a minha opinião. Eu sou fã dele, a nível pessoal e desportivo, ele sabe disso. Jogadores assim há muito poucos. Às vezes os portugueses não valorizam muito e acho que deviam valorizar mais.»

João Cancelo é agora companheiro de equipa de João Félix no Barcelona. O lateral-direito acredita que o avançado passou algumas dificuldades de adaptação em Espanha, mas que Félix tem detalhes diferentes dos outros.

«O Félix é um jogador com um talento puro. Em Portugal há muito talento, mas ele pode realmente fazer a diferença. Tem detalhes diferentes dos outros, pelo menos dos jogadores com quem já joguei até agora. Não foi fácil, ainda para mais na idade dele. Saiu da zona de conforto, de perto dos pais, quando qualquer coisa corre mal é bom tê-los por perto. Nós jogadores temos de estar habituados a isso. É um jogador muito mediático aqui em Espanha, é uma coisa incrível. Qualquer coisa que ele faça, para o bem ou para o mal, vai ser manchete no jornal. Há que saber lidar com isso.»

Na mesma entrevista, João Cancelo revelou quem é o seu maior ídolo.

«O Ronaldinho é o meu maior ídolo. Foi o jogador que eu mais vibrei a ver jogar. Não teve a consistência de 15 ou 20 anos, mas foi o jogador mais talentoso que vi jogar, o maior talento puro, em termos de magia era incrível. Com a rivalidade que há entre Real Madrid e Barcelona, ele meter o Bernabéu a aplaudi-lo…em alguma coisa ele tinha de ser diferente. Pagava-se para ir vê-lo jogar.»

Veja a entrevista a João Cancelo na íntegra: