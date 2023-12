Benjamin Rollheiser está muito próximo de ser reforço do Benfica, anuncia empresário do jogador argentino, em declarações à Globo Esportes, confirmando uma notícia já avançada pelo Maisfutebol no início de dezembro.

O jornal brasileiro contatou o empresário Carlos Espinoza, a propósito de alegado interesse do Corinthians no médio ofensivo do Estudiantes e o empresário foi taxativo. «Há uma proposta do Corinthians, mas já estamos a fechar com o Benfica», referiu o representante do jogador de 23 anos ao telefone.

Formado no River Plate, o médio ofensivo jogou os últimos dois anos no Estudiantes. Em 2023 acumulou 57 jogos, 12 golos e 7 assistências.

Benja Rollheiser está avaliado em aproximadamente 9 milhões de euros - o emblema argentino, entretanto, é dono de apenas 50 por cento do passe do jogador, que, por sua vez, tem a outra metade.