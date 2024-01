O Bayern Munique não encantou, mas venceu em casa do Augsburgo, por 3-2, somando o segundo triunfo consecutivo no campeonato alemão, ao mesmo tempo que coloca pressão no líder Leverkusen, que recebe o Borussia Monchengladbach nesta jornada.

Sacha Boey já está na Alemanha para reforçar os bávaros, mas enquanto isso Thomas Tuchel continua com problemas na lateral-direita, o que obrigou Raphael guerreiro a jogar, de forma adaptada, nessa posição.

O internacional português, de resto, esteve no lance do 1-0. Já depois de um golo anulado aos anfitriões ainda dentro do quarto de hora inicial, o Bayern adiantou-se na sequência de um pontapé de canto cobrado por Guerreiro. Kingsley Coman disputou a bola ao segundo poste, ficou maltratado – saiu mesmo a coxear – mas Pavlovic foi mais rápido que todos na área e abriu o marcador.

Os visitantes ganharam outro conforto mesmo em cima do intervalo, quando Alphonso Davies fez o 2-0, através de um remate de fora da área com o pé direito.

Logo a começar a segunda parte, o Augsburgo reduziu, por Ermedin Demirovic, que correspondeu de forma certeira a um cruzamento de Mbabu.

Contudo, os bávaros responderam de imediato. Harry Kane, sempre ele, aproveitou o corte de um defesa na área e só precisou de encostar para fazer o 23.º golo na liga alemã.

Mas o Bayern ainda tremeu na reta final. Primeiro, Manuel Neuer tentou aliviar a bola a soco, porém, atingiu um adversário, provocando um penálti. Ainda assim, o capitão da formação de Munique redimiu-se e defendeu o remate de Sven Michel.

Já em tempo de compensação, Thomas Muller derrubou Demirovic e o bósnio assumiu a responsabilidade de bater o penálti: desta vez, Neuer foi batido (90+4m).

Com esta vitória, o Bayern mantém o segundo lugar, mas passa a somar 47 pontos, menos um do que o Leverkusen, de Xabi Alonso, que ainda vai entrar em ação na 19.ª jornada.

Nos outros jogos da tarde, o Estugarda recebeu e venceu o Leipzig por 5-2, num duelo importante nas contas pela Liga dos Campeões.

Já o Wolfsburgo, com Tiago Tomás a partir dos 71 minutos, empatou a um golo, em casa, com o Colónia. Hoffenheim e Heidenheim também empataram a uma bola, enquanto o Werder Bremen somou um triunfo caseiro diante do Friburgo (3-1).

