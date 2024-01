O Torino triunfou, na noite desta sexta-feira, no reduto do Cagliari, por 1-2, no encontro que abriu a 22.ª jornada da Serie A. Antes de a bola rolar, sucederam-se várias homenagens a Gigi Riva, falecido na segunda-feira. O máximo goleador da «Squadra Azzurra» cresceu no «calcio» com as cores do Cagliari.

Numa primeira parte equilibrada, Duván Zapata inaugurou o marcador à passagem do minuto 23, capitalizando a corrida desenfreada de Bellanova pelo corredor esquerdo. Foi o sexto golo do avançado colombiano no campeonato

Em cima do intervalo, aos 45+3m, Samuele Ricci ampliou a vantagem, assistido pelo ex-Benfica Lázaro.

Na segunda parte, dominada pelos anfitriões, a resposta apenas se materializou aos 77m, quando Nicolas Viola reduziu. O experiente médio, de 34 anos, havia sido lançado ao intervalo. Todavia, era tarde para os «rossoblu» resgatarem o empate. Aliás, o emblema de Turim ainda voltou a marcar, por Pietro Pellegri, mas o vídeoárbitro descurtinou um fora de jogo, que fixou o marcador em 1-2.

Assim, o Torino consolidou o décimo lugar, com 31 pontos, guardando uma partida em atraso no reduto da Lazio. Por sua vez, o Cagliari encaixou a segunda derrota consecutiva, antes da visita à Roma, e é a primeira equipa acima da linha de água, com 18 pontos.