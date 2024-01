Luigi "Gigi" Riva, melhor marcador da história da seleção de Itália, morreu nesta segunda-feira, aos 79 anos.

Luigi Riva foi um dos nomes maiores do «calcio» nas décadas de ’60 e ’70, enquanto jogador do Cagliari, mas sobretudo com as cores da «Squadra Azzurra».

O avançado assinou 35 golos em 42 partidas por Itália. No total, foram 210 golos em 384 partidas, entre 1962 e 1975. Do pé canhoto saíam «mísseis», dizem os contemporâneos que apelidaram o remate de «rombo di tuono», ou seja, o estrondo do trovão.

Sagrou-se campeão europeu em 1968, foi vice-campeão do mundo em 1970 e participou ainda no Mundial de 1974. Penduradas as botas, Gigi Riva, como também era conhecido, integrou a estrutura da «Squadra Azzurra» na década de '80, acompanhando, na primeira pessoa, a conquista do Mundial em 2006.

Luigi Riva era presidente honorário do Cagliari, clube que representou entre 1963 e 1977. Nessa mesma cidade, o antigo avançado deu entrada num hospital, onde estava internado desde domingo, por complicações cardíacas.