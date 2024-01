A lesão de Salah é mais grave do que se esperava. A confirmação foi dada por Ramy Abbas Issa, empresário do jogador do Liverpool nas redes sociais.

Numa publicação no Twitter, o agente do avançado revelou que Salah vai ficar de fora dos relvados entre 21 e 28 dias e não apenas por dois jogos. Segundo Ramy Abbas Issa, a melhor hipótese para o jogador, de 31 anos, voltar a jogar na CAN é fazer uma reabilitação intensiva em Inglaterra e regressar à equipa assim que estiver apto.

De recordar que Salah sofreu uma lesão muscular nas costas no jogo com o Gana e vai voltar a terras de sua majestade após o encontro com Cabo Verde, que está marcado para esta segunda-feira, às 20h00.

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.