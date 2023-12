O avançado egípcio Mohamed Salah, o defesa marroquino Achraf Hakimi e o avançado nigeriano Victor Osimhen estão nomeados para o prémio de melhor jogador africano do ano, anunciou esta quinta-feira a Confederação Africana de Futebol.

Osimhen, campeão italiano com o Nápoles e que alcançou os quartos de final da Liga dos Campeões, ficou no 8.º lugar da Bola de Ouro.

Por sua vez, Salah foi destaque numa época aquém do Liverpool, apenas 5.º na Liga inglesa e eliminado nos ‘oitavos’ da liga milionária, ante o Real Madrid. O avançado, 11.º na lista da Bola de Ouro, já arrecadou o prémio de melhor jogador africano em 2017 e 2018.

Já Hakimi, campeão francês pelo PSG, encerrou 2022 com desempenho histórico de Marrocos no Mundial do Qatar, pois os "leões do Atlas" foram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais da competição.

O nome do vencedor, que sucederá ao senegalês Sadio Mané, será revelado a 11 de dezembro, em Marraquexe (Marrocos).

Desde 2014 que esta distinção é entregue a avançados, depois de o médio costa-marfinense Yaya Touré arrecadar o galardão por quatro anos consecutivos.