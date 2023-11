O presidente do Paris Saint-Germain sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho a jogar padel com Verrati, no Catar, a 7 de outubro.

Nasser Al-Khelaifi teve mesmo de ser operado à lesão, mas já vai estar presente no Parque dos Príncipes, para o jogo entre o PSG e o Newcastle, da Liga dos Campeões.

Al-Khelaifi esteve a recuperar da operação durante um mês, mas vai agora marcar presença nas bancadas do estádio no encontro da quinta jornada da Liga Milionária.

De recordar que Verratti esteve ligado ao Paris Saint-Germain, do qual Al-Khelaifi é proprietário, durante onze temporadas, antes de rumar ao Al Arabi, do Catar, no verão.