Apesar de terem vários minutos no Paris Saint-Germain, os portugueses Vitinha e Gonçalo Ramos, que marcaram no último jogo, diante do Mónaco, têm enfrentado muita concorrência nos parisienses.

O avançado ex-Benfica foi titular em nove dos 16 jogos que disputou, mas tem dividido a posição na frente de ataque com Randal Kolo Muani, outra das contratações da temporada.

«Não são só esses dois. Existem muitas soluções. Tenho de encontrar os pontos positivos em cada um. Gonçalo e Randal têm qualidades distintas, com poder de remate. Bradley Barcola também pode jogar como número 9», disse Luis Enrique esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Newcastle.

O técnico do PSG garantiu ainda que Kang-In Lee e Vitinha não estão a competir por um lugar no onze.

«Não. Os bons jogadores podem jogar juntos. Podem ser alas, médios, um no centro e outro na lateral. Um pode jogar, o outro pode ficar no banco. Ou mesmo ambos no banco. Isso também é possível», sublinhou.

PSG e Newcastle defrontam-se esta terça-feira no Parc des Princes, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.