Petit estreou-se ao leme do Cuiabá com uma vitória, na quarta jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana. Em casa, o emblema brasileiro triunfou sobre os venezuelanos do Metropolitanos (3-0).

Num encontro de sentido único, Fernando Sobral inaugurou o marcador à passagem do minuto 39. No segundo tempo, entre substituições e cartões amarelos para os visitantes, Isidro Pitta ampliou a vantagem, aos 69m, de cabeça.

O paraguaio gostou dos festejos e, aos 83m, puxou a si todas as atenções. Pela esquerda, ainda longe da área, afinou a pontaria para um arco sublime e um golaço. E, assim, terminou a série de sete partidas sem vencer.

O triunfo permite ao Cuiabá ascender à liderança do Grupo G, com oito pontos, ainda que leve um jogo de avanço para os argentinos do Lanús, que contabilizam sete pontos. Na penúltima ronda, Petit recebe os peruanos do Deportivo Garcilaso (3.º). Encontro agendado para a madrugada de 16 de maio (quinta-feira).

Numa fase em que ocupa o último lugar do Brasileirão, sem qualquer ponto ao cabo de quatro jornadas, Petit centra atenções na segunda mão da meia-final da Taça Verde.

O Cuiabá está em desvantagem, após desaire no reduto do Vila Nova (Serie B), por 2-0. O encontro decisivo está agendado para a noite de sábado (23h).