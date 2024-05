O Palmeiras venceu na noite passada o Cuiabá, numa partida que contou com Abel no banco do verdão, mas que ainda não teve Petit no comando técnico da formação de Mato Grosso.

Ora, no final da partida, Abel elogiou o compatriota e deixou um pedido aos dirigentes do Cuiabá.

«Foi um jogador que subiu a pulso, não foi à custa de nada nem de favores de ninguém, gosto desse tipo de pessoas, que não precisam de cunhas para subir na vida, ele é um deles. Desejo-lhe a partir de agora as maiores felicidades. Conheço-o o suficiente para lhe desejar essa sorte», começou por dizer.

«É um desafio novo, atravessar o Atlântico… as pessoas do Cuiabá têm de perceber que vão perder mais do que ganhar. às vezes o problema é a gestão de expectativas. O Cuiabá não luta pelos mesmos objetivos do Palmeiras, o Palmeiras hoje [sábado] era obrigado a ganhar aqui o jogo», acrescentou.

Abel concluiu depois: «Agora, há um objetivo que seguramente o Cuiabá tem de ter, que é manter-se no Brasileirão e tentar repetir a classificação do ano passado. Mas não podemos esquecer-nos que perderam jogadores importantes. É preciso que os adeptos ajudem o treinador, que os jogadores se adaptem às ideias do treinador e que tenha uma direção por trás que o ajude sobretudo nos momentos mais difíceis.»

O Cuiabá, refira-se, apresentou Petit como novo treinador na passada quinta-feira.