Sérgio Conceição foi um dos protagonistas na festa do FC Porto no balneário do Jamor e teve mais um momento engraçado, já dentro do autocarro.

O técnico azul e branco acedeu ao pedido dos jogadores e colocou uns óculos do modelo Juliet, usados habitualmente pelos brasileiros do FC Porto, como Pepê, Galeno e Evanilson. O gesto levou o plantel à euforia.

Entre os reis da festa estão também Eustáquio e Wendell, com dotes de dança bem aprimorados.