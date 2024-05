O FC Porto fez guarda de honra à equipa do Sporting, depois de conquistar a Taça de Portugal, no Jamor.

Os jogadores dos leões receberam as medalhas e, após descerem as escadas da bancada do Estádio Nacional, tinham à sua espera os jogadores do FC Porto.

Ambas as equipas cumprimentar-se e houve espaço para um abraço entre Ruben Amorim e Sérgio Conceição.

De seguida, o Sporting retribuiu o gesto.

Ora veja: