A FIGURA: Eduardo Quaresma

Entrou poucos minutos após a expulsão de St. Juste para o lugar de Morita e conseguiu impedir alguns lances de perigo dos azuis e brancos, nomeadamente após cruzamentos para o interior da área, onde o central leonino foi sempre mais forte que os adversários. De central passou para a ala direita e mostrou-se a um grande nível, com algumas incursões pelo corredor.

O MOMENTO: Expulsão de St. Juste após falta sobre Galeno, minuto 29

Cinco minutos depois do empate do FC Porto, o central neerlandês derrubou Galeno à entrada da área e viu o cartão vermelho direto. A partir deste momento, os azuis e brancos tomaram conta da posse de bola e o Sporting teve de correr atrás do prejuízo (com menos um elemento).

OUTROS DESTAQUES:

St. Juste: autor do único golo do Sporting, quando fugiu à marcação de Otávio e cabeceou para o fundo da baliza, na sequência de um pontapé de canto de Pedro Gonçalves. Depois esteve mal no momento em que faz falta sobre Galeno, que acaba por lhe valer o cartão vermelho direto. Ainda assim, foi importante na saída a jogar do Sporting e dispôs de uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, com um remate de fora da área, para uma defesa atenta de Diogo Costa.

Pedro Gonçalves: assistiu St. Juste para o único golo dos leões e o jogo todo passou pelo camisola oito leonino partir do momento da expulsão. Teve sempre uma importância redobrada na questão das bolas paradas, muito forte nas ligações com os companheiros de equipa e importante no equilíbrio do Sporting quando a equipa ficou reduzida a dez jogadores.

Diogo Pinto: na estreia em finais da Taça de Portugal, o jovem guardião leonino mostrou-se algo inseguro nos momentos em que podia sair da baliza e antecipar um passe dos adversários, mas entre os postes brilhou e evitou o golo do FC Porto em diversas ocasiões. Ainda assim, a fechar a primeira parte do prolongamento, derrubou Evanilson dentro da área e depois não conseguiu impedir o golo de Taremi, da marca dos onze metros.