A FIGURA: Evanilson

Muito forte na pressão sobre os defesas do Sporting e não deu uma única jogada como perdida. Prova disso foi o lance do empate, quando beneficia de um péssimo alívio de Geny Catamo e surge no sítio certo para bater o jovem Diogo Pinto, num um para um dentro da área. Já no prolongamento, voltou a surgir na cara do guarda-redes leonino e foi derrubado dentro da área, dando origem ao penálti decisivo.

O MOMENTO: Taremi faz o golo da vitória, de penálti, no prolongamento

Numa altura em que os azuis e brancos atacavam cada vez mais a baliza leonina, Evanilson surgiu em boa posição e foi derrubado dentro da área por Diogo Pinto. Da marca dos onze metros, o internacional iraniano não desperdiçou e atirou para o fundo da baliza.

OUTROS DESTAQUES:

Zé Pedro: evitou grande parte das investidas de Viktor Gyökeres, sobretudo quando o Sporting passou a procurar mais o avançado com bolas longas (a jogar com dez elementos). Todos sabemos da dificuldade de travar o sueco devido ao poderio físico, mas o central portista destacou-se nesse momento do jogo.

Galeno: não apareceu muito na primeira parte, mas esteve num dos lances cruciais de todo o encontro, quando surgiu isolado e foi derrubado por St. Juste na imediação da grande área. É sempre um perigo à solta no corredor direito, apesar de não ter conseguido fazer a diferença, ora frente a St. Juste, ora depois contra Eduardo Quaresma.

Diogo Costa: certamente titular por Portugal no próximo Euro2024, o guardião dos azuis e brancos travou um duelo particular com o compatriota Gonçalo Inácio e por duas vezes, uma na primeira e outra na segunda parte, impediu que o central leonino desfizesse o empate que se registava no marcador (1-1).