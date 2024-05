Sérgio Conceição, em declarações na conferência de imprensa, após a conquista da Taça de Portugal pelo FC Porto:

«Eu tive a oportunidade de dedicar a Taça, ainda no relvado, à minha família. São muitas horas no FC Porto e normalmente quem paga é a família, que está sempre em dificuldade, porque queriam um pai mais presente e não queriam ouvir tantas vezes algumas opiniões. Mas enfim, tudo se entende quando se ganha uma Taça de Portugal. Foi o ano mais difícil dos sete que aqui já passei. Acho que houve alguma imaturidade em alguns momentos, mas os jogadores tiveram uma dedicação incrível. Tive de tomar algumas decisões que me custaram, mas tinha de meter o FC Porto à frente de tudo. As eleições e o que se viveu com elas, a minha renovação, tudo isso tornou esta época mais difícil do que as outras».