Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da vitória por 2-1 na final da Taça de Portugal, sobre o Sporting, referindo que já sabe o que fazer na próxima temporada:

«O meu futuro já está decidido na minha cabeça. Nos próximos dias vou comunicá-lo. Cheguei ao FC Porto quando o FC Porto estava há quatro anos sem ganhar e conseguimos voltar a ter a hegemonia do futebol português. Com este são onze títulos em sete anos, penso que igualou aquilo foi aprestação do Benfica e do Sporting juntos, que são os nossos maiores rivais. Sinto-me orgulhoso e com sensação de dever cumprido nestes sete anos. Amanhã começará, com certeza, uma nova era, um novo ano, com muita coisa para se preparar.»