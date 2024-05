Já depois do abraço que teve lugar aquando do apito final no Jamor, André Villas-Boas e Pinto da Costa ergueram juntos o troféu da Taça de Portugal.

O presidente da SAD portista, que esteve no último jogo com esse estatuto, estava visivelmente emocionado ao lado do próximo líder dos dragões.

Recorde-se que o FC Porto venceu o Sporting por 2-1, após prolongamento, e juntou a 20.ª Taça de Portugal ao palmarés.