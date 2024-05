Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao FC Porto no final da Taça de Portugal, explicando porque é que o Sporting fez guarda de honra ao adversário quando subiu para levantar o troféu:

«O mister Vasco Seabra começou esta tradição, já se faz em outros sítios da Europa e temos de o fazer também. Até porque temos muita confiança que alguém o fará a nós no futuro. Se queremos que o façam à nossa equipa, também temos de o fazer às outras.