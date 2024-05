Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao FC Porto no final da Taça de Portugal:

«Foi uma época boa. Pode ter sido muito boa, se tivéssemos ganhado a Taça. É estranho, porque esteve num pormenor. Mas é assim a exigência máxima. Foi uma época boa, que podia ter sido muito boa. O jogo ficou condicionado por duas bolas metidas nas costas da nossa defesa, uma deu golo e outra penálti. Depois disso tentámos defender melhor e no prolongamento caiu para o outro lado.

Nós mesmo defendendo mais baixo estivemos sempre a controlar o jogo. Se estamos a mudar paradigma, não estamos, mas estamos a começar. É assim que se se muda os paradigmas, começando a fazê-lo.

Isto não apaga o campeonato que fizemos, mas torna-o menos especial. Este sentimento tem de nos motivar para o próximo ano. Se tivéssemos ganhado a dobradinha, o que ia dizer no início da próxima época ia ser necessariamente difícil. Assim tenho de utilizar isto para preparar a próxima época. A verdade é que depois de não ganharmos a Taça, tenho de utilizar isto para prepara a próxima época. Para mim, ganharmos só o campeonato é muito escasso. Devíamos ter ganhado a Taça e a Taça da Liga.»