Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota frente ao FC Porto no final da Taça de Portugal:

«Eu não vou dizer nada de especial ao Diogo Pinto. Simplesmente metia-lhe o jogo para ele ver e ele percebia que esteve muito bem, salvou-nos algumas vezes quando estávamos com dez e que os erros acontecem. Cometeu um erro, mas isto às vezes não é da idade. Eu lembro-me de no último jogo em que estivemos a jogar com dez, o Adán também foi expulso em Marselha, portanto, acontece a todos e não tem nada a ver com a idade. Eu acho que no fundo é não dar grande ênfase a isso, simplesmente mostrar o jogo, mostrar todos os lances e ver onde é que ele tem de melhorar. Estou muito satisfeito e muito orgulhoso do trabalho do Diogo Pinto.»