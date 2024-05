Nico González deixa rasgados elogios a Sérgio Conceição e acredita que o técnico vai continuar no FC Porto, para a próxima temporada. Em declarações na zona mista após o encontro, o médio espanhol admite ainda que a vitória é mais especial por derrotar o Sporting, que recentemente se sagrou campeão nacional.

«O Sérgio Conceição tem contrato, espero que fique porque é um grande treinador e ajudou-me a crescer como jogador e como pessoa. Estarei para sempre muito agradecido por esta época. Independentemente se o treinador sair ou ficar, eu acho que ele fica porque é um treinador muito importante para o FC Porto. Exigiu muito de mim, desde o primeiro dia e isso ajudou-me a crescer», afirma Nico González.

«Ganhar a Taça de Portugal é muito importante, por ser o meu primeiro título e acho que este foi o jogo mais importante da minha carreira. Este é um prémio muito importante, na minha primeira temporada no FC Porto, não sabia da importância que este jogo tinha, foi uma enorme festa. Ganhar aqui contra o Sporting, que foi a melhor equipa no campeonato, foi tudo muito especial», acrescenta.

Nico González fala ainda numa época muito complicada a nível pessoal, mas garante que o FC Porto é a melhor equipa em Portugal. Além disso, destaca o ambiente dentro e fora do clube, que nas palavras do jogador, não é nada inferior ao que viveu no Barcelona.

«Foi uma época difícil para mim, mas foi importante para um jogador jovem como eu, consegui crescer muito. Agora o meu primeiro desejo para a próxima época é vencer o Sporting para a Supertaça, acho também que temos de dar o máximo no campeonato. Já o tinha dito, depois do jogo com o Casa Pia, acho que somos a melhor equipa e temos de demonstrá-lo todos os jogos».

«O Pepe foi o jogador que mais me surpreendeu, é incrível o que ele ainda consegue fazer com 41 anos, espero chegar à idade dele e conseguir estar a jogar ao mais alto nível. A verdade é que eu estive no Barcelona e a diferença para o FC Porto mal se nota, têm um grande plantel com jogadores muito bons».