O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, regressou às vitórias no Brasileirão na noite deste domingo, ao vencer por 2-0 na visita ao Cuiabá, em jogo da 5.ª jornada, marcada pela derrota, também esta noite, do Botafogo treinado por Artur Jorge.

Na visita ao Cuiabá, que vai ser treinado por Petit mas que neste jogo teve Ricardo Colbachini ao comando na transição, o Palmeiras construiu o resultado com um golo em cada parte.

Em cima do intervalo, aos 45+1m, Lazaro inaugurou o marcador. Na segunda parte, de penálti, Estêvão fez o 2-0, aos 71 minutos.

O Palmeiras, que só tinha ganho na primeira jornada, põe fim a uma sequência de três jogos com dois empates e uma derrota e nenhum golo marcado, chegando aos oito pontos. Subiu, à condição, ao 6.º lugar.

Ao contrário do Palmeiras, o Botafogo viu findada uma sequência de três jornadas a vencer. Na receção ao Bahia, ficou em desvantagem perto do intervalo, com um penálti apontado por Everaldo (45+3m). Na segunda parte, Jeffinho fez o empate aos 63 minutos, mas o Bahia chegou à vitória graças a um golo de Rafael Ratão, aos 86 minutos.

O Botafogo perdeu a liderança do campeonato, mantém os nove pontos e desce ao 3.º lugar. Está agora precisamente atrás do Bahia, 2.º com dez pontos, os mesmos do Athletico Paranaense, líder.