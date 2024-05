Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da vitória por 2-1 na final da Taça de Portugal, sobre o Sporting, comentando a saída de Taremi para o Inter Milão:

«Quero claramente desejar as maiores felicidades do mundo para ele e para a sua família. O Taremi enervou-me muito durante estes quatro anos, principalmente nos treinos, porque tem uma forma de trabalhar muito dele, é muito profissional, mas por vezes algo relaxada. Enervou-me, levou umas duras, mas consegui tirar o melhor dele, numa situação que não é fácil, porque quando se soube da ida dele para Itália, aquilo que era a opinião dos adeptos do FC Porto, não era a melhor. E eu sempre acreditei nele, porque eu acho que não é o contrato que faz um treinador ou um jogador, mas sim a postura. E se até o último dia ele trabalhasse e fizesse aquilo que eu achava que ele podia fazer, iria jogar como outros. Seria estúpido não aproveitar aquilo que é a qualidade do Taremi, só porque no final da época vai embora.»