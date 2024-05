Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2, ap), no Estádio Nacional, na final da Taça de Portugal:

Sensações desta final?

- Nós até entramos bem no jogo, foi com maus passes ou mais atrasos que demos as oportunidades do FC Porto, depois com a expulsão ficou mais difícil, mas levámos o jogo até ao fim e acabámos por sofrer um penálti. Foi assim.

A expulsão limitou muito o Sporting?

- Seria sempre um jogo difícil contra qualquer equipa, quanto mais diante de um FC porto com mais um, mas sabíamos que isto podia acontecer, uma expulsão e um penálti, acho que foi por aí que se decidiu o jogo.

Foram decisões individuais que acabaram por afetar o coletivo?

- Mesmo com dez defendemos bem. Uma má receção ou uma bola mal batida onde o Pinto, que fez uma grande exibição, chegou atrasado, portanto, não foi pela forma como nos atacaram o bloco, foram erros nossos que acontecem.

Esperava que o Sporting resistisse mais?

- Era difícil, queríamos prolongar no tempo, mas tínhamos outros planos quando sofremos golo. Torna-se difícil com menos um e ainda para mais com prolongamento.

Isto belisca a temporada do Sporting?

Torna uma boa época, não é uma época muito boa, mas é uma boa época. É importante vivermos esta final com estas incidências, para não nos esquecermos de onde viemos e, se calhar, é menos uma taça, mas a longo prazo vai ser ainda melhor.

Continua a faltar-lhe a Taça como treinador. Mantém a mesma vontade para começar a próxima época?

- Sempre! Tinha a mesma vontade ganhando ou não. Há sempre aquela vontade de vencer, quando acaba, queremos mais. É igual.

O que dizer do ambiente no final? Com as equipas a fazerem guarda de honra?

- Para os vencedores não costuma ser, para os vencidos é mais fácil. Quisemos dar o exemplo. Temos muita fé que vamos ser os próximos a ganhar e esperamos que a outra equipa faça o mesmo.

Que palavras foram ditas a Conceição?

- Nada de mais, dei-lhe os parabéns.