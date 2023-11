Gonçalo Ramos vai reforçando o seu estatuto no Paris Saint-Germain e o clube francês decidiu avançar para a compra definitiva do seu passe, a troco de 65 milhões de euros para o Benfica. O avançado contabiliza três golos em 16 jogos pelo PSG, mas Vitinha acredita que o futuro será ainda melhor.

«Estou a tentar ter um papel importante na adaptação do Gonçalo. Sei o que é chegar a um novo país e a um novo clube, portanto tendo dar o máximo de apoio. A adaptação demora sempre o seu tempo, mas ele está 100% envolvido com o grupo. Já é importante e vai ser muito importante para a equipa do PSG», diz o médio.

Na conferência de imprensa de antevisão do embate com o Newcastle, para a Liga dos Campeões, Vitinha falou igualmente sobre a ligação em campo com Kylian Mbappé: «Sinto-me bem, tive um bom início de época, mas quero fazer ainda melhor para ajudar a equipa. Estou numa boa dinâmica com o Kylian, temos combinado bem no flanco esquerdo, mas penso que podemos ser melhorar.»

«Sabemos que nos podemos qualificar amanhã, mas estamos apenas focados no nosso jogo. Para nos qualificarmos, teremos sempre de vencer o nosso jogo. Queremos garantir o triunfo para ficarmos bem posicionados na tabela classificativa do grupo», rematou o internacional português.

O Paris Saint-Germain-Newcastle, da 5.ª jornada da fase de grupos da Champions, realiza-se nesta terça-feira, a partir das 20h00.