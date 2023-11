Algumas dezenas de ultras do Paris Saint-Germain decidiram procurar adeptos do Newcastle na segunda-feira à noite, na véspera do duelo entre as duas equipas para a Liga dos Campeões, e acabaram por provocar estragos significativos num bar que é propriedade de emigrantes portugueses.

Nas imagens, é possível ver-se o grupo do PSG a deslocar-se pelas ruas da capital francesa, com um objetivo claro. A certa altura, ao encontrarem apoiantes da equipa inglesa num espaço de diversão noturna, começaram a arremessar tochas, cadeiras e copos na direção do espaço, originando uma situação de pânico no interior.

Os adeptos do Newcastle procuraram responder ao ataque, enquanto outros clientes do espaço temiam o pior.

Veja as imagens: