Walter Mazzarri é o novo treinador do Nápoles, informou esta terça-feira o campeão italiano. Rudi García deixa o cargo.

O técnico de 62 anos foi anunciado com uma curta publicação nas redes sociais do clube. Aurelio De Laurentiis, presidente dos napolitanos, também lhe deu as boas-vindas. «Bem-vindo de volta, Walter», escreveu, igualmente nas redes sociais.

Mazzarri, refira-se, já havia treinador o Nápoles entre 2009 e 2013, altura em que saiu para assinar pelo Inter de Milão. Regressa agora à equipa de Mário Rui, para suceder a Rudi García, despedido devido a maus resultados.

Campeão em título, o Nápoles está atualmente no quarto lugar, já a dez pontos do líder Inter, enquanto que na Liga dos Campeões é o segundo classificado do grupo C, do qual também faz parte o Sp. Braga.