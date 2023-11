O Nápoles, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, perdeu este domingo em casa com o Empoli (0-1) em jogo da jornada 12 da Série A italiana. Com este resultado, os campeões de Itália ficaram em risco de perder o quarto lugar da competição.

O único golo da partida surgiu já nos descontos e foi apontado pelo ucraniano Viktor Kovalenko, que tinha entrado no jogo aos 71 minutos.

O português Mário Rui foi suplente utilizado pelo técnico dos napolitanos, o francês Rudi Garcia, entrando aos 84 minutos.

Esta derrota é o segundo resultado negativo seguido do Nápoles em casa, depois do empate a meio da semana com o Union de Berlim, para aLiga dos Campeões.

Os napolitanos estão na quarta posição da liga italiana, com 21 pontos, mais dois do que a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, que é quinta e defronta a Udinese nesta jornada.

Com o triunfo no Estádio Diego Armando Maradona, o Empoli saiu da zona de despromoção, ocupando o 17º lugar, com 10 pontos.