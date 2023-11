O Nápoles venceu a Salernitana, fora de portas, por 2-0, numa partida da 11.ª jornada da Serie A.



Depois do empate frente ao AC Milan na ronda anterior, o campeão italiano entrou com tudo no dérbi da Campânia e abriu o marcador aos 13 minutos por Raspadori (segundo ronda seguida a marcar).



Sem Jovane, o conjunto da casa tentou chegar ao empate, mas acabou por encaixar o segundo. Numa recuperação alta do adversário do Sp. Braga na fase de grupos da Champions, Elmas fixou o resultado final.



Mário Rui foi, diga-se, suplente não utilizado na equipa do Nápoles que assim ultrapassou à condição a Atalanta no quarto posto. Por seu turno, a Salernitana é última classificada com apenas quatro pontos.



