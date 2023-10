Jogaço no Diego Armando Maradona.



Nápoles e AC Milan empataram a dois golos, em jogo da 10.ª jornada da Serie A.



Com Leão na equipa inicial, os rossoneri fizeram uma primeira parte de grande nível e marcaram dois golos em 11 minutos. Olivier Giroud, em dois cabeceamentos certeiros, bisou e deixou o conjunto de Pioli confortável na partida.



O campeão italiano puxou dos galões na segunda parte. Rudi Garcia deixou Mário Rui, Elmas e Rrahmani no balneário e lançou Olivera, Simeone e Ostigard para tentar virar o jogo. O Nápoles precisou de apenas cinco minutos para reduzir a diferença no marcador. Politano ganhou a dividida sobre um adversário e fuzilou Mike Maignan.



O encontro estava relançado. Ainda faltava muito tempo para ser jogado e os napolitanos acreditaram que era possível chegar à igualdade. E o 2-2 surgiu num lance de inspiração de Raspadori. O internacional italiano cobrou de forma exímia um livre direto e igualou a contenda.



Pioli retirou do campo Leão e Giroud e lançou Jovic e Okafor para tentar chegar ao triunfo. O francês ficou visivelmente desagradado com a decisão do treinador. Certo é que o Milan foi superior nos minutos finais - a expulsão de Nathan ajudou - e Calabria teve na cabeça a possibilidade de fazer o 3-2.



No último suspiro, Kvaratskhelia viu Maignan negar-lhe a «remontada» e o triunfo. Este empate deixa Inter e Juventus a sorrir: os nerazzurri lideram com 25 pontos seguidos da Vecchia Signora que soma 23.



O Milan é teceiro com 22 pontos enquanto o Nápoles é quarto com 18, mas ainda pode cair para o quinto posto caso a Fiorentina vença a Lazio, esta segunda-feira.



Classificação da Serie A