Num dos jogos de maior cartaz da 10.ª jornada da liga italiana – o campeão Nápoles ainda vai receber o Milan – o Inter de Milão venceu a Roma, por 1-0.

José Mourinho cumpriu castigo, mas Romelu Lukaku regressou a San Siro e foi muito assobiado pelos adeptos nerazzurri, tal como estes haviam prometido, após ter «virado as costas» ao clube de Milão no último mercado de transferências.

Com Lukaku no lado visitante, quem decidiu a partida foi precisamente o avançado que chegou ao Inter esta temporada para render o internacional belga.

Aos 81 minutos, Dimarco foi lançado no corredor esquerdo e tirou um cruzamento para o desvio de Marcus Thuram, na cara de Rui Patrício, que foi titular nos giallorossi e viu duas bolas nos ferros.

O golo do avançado francês, que motivou a alegria do pai Lilian Thuram nas bancadas, derrubou a organização defensiva da Roma. A equipa de Mourinho, refira-se, não somou qualquer remate antes do intervalo e terminou o jogo com apenas três tentativas de golo, uma das quais à baliza.

Depois de três triunfos consecutivos, a Roma regressa às derrotas no campeonato italiano e é 10.ª classificada, com 14 pontos. Por seu turno, o Inter regressa às vitórias e à liderança, com 25 pontos, mais dois que Juventus e quatro do que o Milan (menos um jogo).

Nos outros encontros do dia, o Cagliari esteve a perder por 3-0, mas venceu por 4-3 na receção ao Frosinone e o Monza, com Dany Mota, empatou (1-1) com a Udinese, de João Ferreira.

