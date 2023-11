A polícia de Nápoles deteve na noite de terça-feira 11 adeptos do Union Berlim que causaram distúrbios no centro histórico da cidade italiana, antes do encontro entre as duas equipas, para a Liga dos Campeões.

Em comunicado, a polícia local refere que cerca de 300 alemães vandalizaram carros e mobiliário urbano, além de terem atacado «as forças policiais com pedras e material pirotécnico, causando prejuízos avultados».

Na nota, é referido que as 11 pessoas detidas pertencem a grupos de adeptos extremistas do Union.

O Nápoles-Union Berlim, do grupo do Sp. Braga, realiza-se esta quarta-feira, a partir das 17h45.