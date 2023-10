Depois de uma época em que andou várias jornadas na liderança da Bundesliga e que terminou com um apuramento histórico para a Liga dos Campeões, o Union Berlim está a ter uma temporada de 2023/24 para esquecer.

Nesta terça-feira, na receção ao Nápoles, a equipa de Diogo Leite somou a nona derrota seguida em jogos oficiais e, no final, a reação dos fãs foi surpreendente. Isto, claro, se tivermos em conta o comportamento do comum adepto.

Os jogadores aproximaram-se de uma das bancadas para agradecer o apoio e em troca receberam, não insultos nem assobios, mas sim palavras de incentivo, o que, justiça seja feita, até tem sido prática corrente nestes tempos de crise.

«Vocês só têm de estar orgulhosos. Perderam com o Nápoles. Eles só fizeram um remate à baliza. Estamos a viver o sonho da Liga dos Campeões.» Terão sido estas, segundo o jornalista que registou o momento em vídeo, as palavras do adepto que naquele momento se dirigia aos jogadores do Union Berlim.

No final, os jogadores receberam um caloroso aplauso.