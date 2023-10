Victor Osimhen é baixa para os próximos compromissos do Nápoles, devido a lesão, mas faz questão de marcar presença no duelo da equipa italiana com o Union Berlim, na Alemanha, agendado para as 20h00 desta terça-feira.

O avançado surpreendeu ao embarcar num voo comercial, a partir do Aeroporto Internacional de Nápoles, com destino a Berlim, viajando na companhia de amigos e o meio de uma falange de apoio à formação transalpina.

O Union Berlim e Nápoles são adversários de Sp. Braga e Real Madrid do Grupo C da Liga dos Campeões.