Victor Osimhen não vive, definitivamente, dias tranquilos em Nápoles.

Depois de o agente do avançado ter ameaçado processar o Nápoles por causa de um vídeo no TikTok em que a própria conta do clube nesta plataforma gozava com um penálti falhado, o jogador nigeriano irritou-se com o assédio de um grupo de adeptos que lhe pediam autógrafos e fotografias.

No vídeo, é notório o desconforto de Osimhen pela proximidade dos adeptos ao carro dele e por ter a passagem bloqueada.