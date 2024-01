O Alavés venceu o Almería, fora de portas, por 3-0, na partida inaugural da 22.ª jornada da Liga espanhola.



Luís Maximiano, ex-Sporting, teve uma noite para esquecer e foi um dos destaques do jogo pelos piores motivos. O guardião, que pertence aos quadros da Lazio, fez a falta que resultou no penálti e consequente 2-0 a favor do emblema basco (Rioja foi o autor do golo) e foi mal batido no lance do 3-0 assinado por Samu Omorodion. O avançado já tinha, de resto, sido o autor do 1-0.

Com este resultado, o Almería segue sem vencer na Liga espanhola e soma apenas seis pontos (seis empates e 16 derrotas), e está para já a dez da zona de salvação, diferença que poderá aumentar com o decorrer da ronda.

Por seu turno, o Alavés segue à condição no 11.º posto, com 26 pontos.



