A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apresentou uma queixa junto das autoridades espanholas depois de terem sido tornados públicos, sem autorização prévia, vários áudios do sistema VAR do jogo entre Real Madrid e Almería, que os merengues venceram (3-2) com um golo ao cair do pano.

O organismo, que já tinha aberto uma investigação interna, considera que «é de extrema gravidade» que o conteúdo das conversas entre os árbitros tenha sido divulgado e «espera que seja encontrada uma resposta o mais rapidamente possível para esclarecer responsabilidades».

A partilha dos áudios aconteceu no canal Jijantes, pelo jornalista Gerard Romero.

A arbitragem de Francisco Hernández Maeso foi muito contestada pelo Almeria, assim como a atuação de Alejandro Hernández Hernández, que esteve responsável pelo VAR. O árbitro principal foi chamado ao monitor do VAR em três momentos diferentes: um penálti a favor do Real Madrid, um golo anulado ao Almeria e outro validado aos merengues.

O tema tem dominado atenções na imprensa desportiva espanhola e o Barcelona também já se posicionou ao lado do Almeria com críticas e indignação pelos factos.