Éder Militão renovou contrato com o Real Madrid até 2028, informou o clube espanhol.



O internacional brasileiro foi contratado pelos merengues ao FC Porto em 2019 e disputou desde então 143 jogos. Esta época, o defesa de 26 anos participou em apenas um jogo devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida no arranque da temporada.



Militão conquistou oito títulos pelo Real Madrid em cinco temporadas: uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, duas Supertaças de Espanha, duas Ligas espanholas e uma Taça do Rei.



