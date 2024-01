O Atlético Madrid vingou, na noite desta quinta-feira, a derrota na meia-final da Supertaça de Espanha, no prolongamento, há pouco mais de uma semana.

Num arranque de partida escasso de oportunidades, o Real Madrid foi o primeiro a encontrar os caminhos da baliza contrária, à boleia de Bellingham. Pela direita, o inglês passeou na área de Oblak e rematou à trave, quando o relógio marca 11 minutos. Poucos depois, foi a vez de Rodrygo, na cara do golo, desperdiçar nova oportunidade, desta feita travada por Oblak.

Na reta final da primeira parte, os «merengues» controlaram a posse de bola e somaram os primeiros três cantos do jogo. Todavia, a pólvora continuava seca e o Atlético Madrid agradeceu. Num raro contra-ataque de rendilhado coletivo, um corte defeituoso de Rüdiger serviu Samuel Lino. O ex-Gil Vicente encostou, pela esquerda, à passagem dos 38m.

Na resposta, e de forma atabalhoada, a turma de Ancelotti chegou ao empate. Na sequência de um livre, Oblak deixou a balizar para afastar o perigo, mas acabou por empurrar, com o próprio punho, o esférico para as redes. Estavam decorridos 45+1m, e o intervalo surgiu segundos depois.

No reatar da partida, o Atleti surgiu revigorado, mais esclarecido com a posse, coeso atrás e perigoso na frente. Porém, tais virtudes não foram necessárias para Morata relançar os «colchoneros» na frente do resultado, aos 57m. Entre Rüdiger e Lunin, o espanhol agradeceu a descoordenação do defesa – em nova oferta – e do guarda-redes ucraniano.

Até ao último quarto de hora, os comandados de Simeone reforçaram os índices de agressividade para cingir os rivais ao respetivo meio-campo, sem criar qualquer oportunidade de golo.

Numa rara jogada de perigo, Brahim Diaz e Rodrygo combinaram pela direita, com o remate do brasileiro, desviado num defesa, morreu na trave da baliza de Oblak.

Era, todavia, o anúncio do renascer dos «blancos» para o jogo. Segundos depois de Joselu render Rodrygo, o avançado foi servido por Bellingham e, de cabeça, repôs a igualdade. Tal como o 1-0, este golo também surgiu contra a corrente do jogo.

Resgatado o empate, foi a vez de os visitantes arrecadarem vários cartões amarelos. E, assim, chegou o prolongamento.

Numa fase do jogo em que poucos mostravam discernimento com a bola, Griezmann aplicou toda a frieza para, a solo, deixar para trás Vinícius e, num remate fulminante, superar a mancha montada por Lunin.

No segundo tempo do prolongamento, Simeone montou um esquema de 5-3-2, por vezes até com seis defesas, e uma defesa à zona, entregando aos rivais a iniciativa de jogo. Porém, as ideias estavam esgotadas nas hostes visitantes e a eliminatória foi sentenciada pelo pé de Riquelme, que concretizou um contra-ataque letal. O derradeiro apito confirmou o 4-2 no marcador.

O Real Madrid volta, assim, a perder nesta época. A última vez havia sido em setembro, precisamente na casa do Atlético Madrid. A turma de Ancelotti regressa à Liga na tarde de domingo regressa à Liga, frente ao Almería.

Por sua vez, o Atlético Madrid junta-se ao Barcelona, Celta Vigo, Girona, Athletic Bilbao, Sevilha, Maiorca e Real Sociedad nos «quartos» da Taça do Rei. volta ao campeonato no reduto do Granada. Encontro agendado para a noite de segunda-feira.