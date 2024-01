Jorge Mendes, empresário de José Mourinho, saiu em defesa do treinador português. Em entrevista à Gazzetta Dello Sport, o agente afirmou que o técnico, de 60 anos, continua a ser um vencedor.

«Fiquei surpreendido, não esperava que fosse despedido. O José é um vencedor: foi o primeiro a ganhar três títulos no Man. United depois de Sir Alex Ferguson, com uma equipa que não tinha os jogadores que já teve no passado. Voltou ao Chelsea e ganhou a Premier League. No Tottenham, foi despedido antes de jogar a final da Taça da Liga e na Roma ganhou a Liga Conferência, um título depois de tantos anos. Continua a ser um vencedor, está de consciência tranquila, sabe que fez um bom trabalho, mesmo com um plantel limitado quando comparado a Inter ou Juventus.»

Nas mesmas declarações, Jorge Mendes disse que ainda não sabe o que o futuro reserva a José Mourinho, mas que o treinador português está talhado para os grandes clubes.

«Mourinho ganhou 26 títulos na carreira e vai ganhar mais, não tenho qualquer dúvida. O futebol é uma indústria e ele apresentou sempre resultados. O futuro? É muito cedo para dizer. É um treinador talhado para os grandes clubes. No verão, clubes sauditas fizeram propostas absurdas, mas decidiu continuar na Roma porque adorava o clube.»