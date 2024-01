O antigo treinador italiano Fabio Capello, aposentado desde 2018, manifestou-se surpreendido com o despedimento de José Mourinho da Roma. O antigo técnico, o último a comandar a equipa da capital à conquista do título italiano, dirigiu duras criticas à Friedkin Group, consórcio norte-americano que comanda o clube.

«Acho que essas empresas americanas trabalham sem respeitar as pessoas com quem colaboram. Vimos isso em Milão com o Maldini e agora em Trigoria com Mourinho. É preciso falar com as pessoas, chegar primeiro a um acordo e não avançar com um comunicado de imprensa ou um telefonema», destacou Capello em entrevista à Sky Sport italiana.

O antigo treinador, atualmente com 77 anos, vai mais longe e diz que a comunicação entre os proprietários e a equipa técnica já estava a falhar antes da demissão do treinador português.

«Havia algo que não estava a funcionar bem e isso ficou claro pelo facto de não responderem aos pedidos do treinador. Trataram-no com falta de respeito e estamos a falar de um dos treinadores mais importantes da história. Aconteceu o mesmo comigo também na Rússia [Capello foi selecionador da Rússia de 2012 a 2015), onde me avisaram [sobre a demissão] no aeroporto», contou ainda.