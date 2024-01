José Mourinho reagiu esta noite, nas redes sociais, à sua saída da Roma, anunciada pelo clube na manhã desta terça-feira.

«Suor, sange, lágrimas, tristeza, amor, irmandade, história, coração, eternidade», escreveu o técnico português na descrição de um vídeo com várias fotografias de alguns momentos que passou nos giallorossi.

A Roma justificou o despedimento de Mourinho com a necessidade de uma «mudança drástica» na equipa italiana. Daniele De Rossi já foi entretanto apresentado como sucessor do Special One.