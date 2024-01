Horas após despedir José Mourinho, a Roma anunciou Daniele de Rossi como o novo treinador da equipa principal.



Em comunicado, o emblema romano refere que o vínculo do ex-capitão é válido até final da temporada. O antigo médio, que representou os giallorossi durante 18 anos, regressa assim ao clube do coração e vai estrear-se no banco no duelo contra o Hellas Verona, no próximo fim de semana.



«Estamos felizes por dar a responsabilidade da Roma ao De Rossi. Acreditamos que a liderança e ambição que sempre o caraterizaram podem ser decisivas nos objetivos que temos até fim da época», disseram os donos da Roma, Dan e Ryan Friedkin.



Com uma longa carreira, De Rossi é o segundo jogador com mais jogos pela Roma (616) e uma das lendas do clube. No entanto, enquanto treinador, tem apenas experiências como adjunto de Mancini na seleção italiana e na SPAL, clube na qual conseguiu três vitórias em 14 partidas em 2022/23.



