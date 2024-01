A Roma anunciou esta terça-feira o despedimento de José Mourinho, colocando um ponto final numa trajeto em comum com pouco mais de dois anos e meio. Um trajeto que teve de tudo: glória e angústia, felicidade e depressão, alegria e revolta. Teve até uma valente pitada de bom humor.

O Maisfutebol recorda agora dez imagens da passagem de Mourinho pela Roma que ficam para a história.

-----------------

Acabou por ser uma imagem de marca da passagem de Mourinho pela Roma: o português a andar de scooter, numa clara associação entre o treinador e uma das tradições da capital italiana. Tanto assim que Mourinho chegava andar dentro do centro de treinos do clube de scotter.

A 13 de setembro, em jogo da terceira jornada da Liga Italiana, a Roma vence em casa o Sassuolo por 2-1, graças a um golo de El Shaarawy aos 91 minutos. Os jogadores em loucura vão festejar com os adeptos e Mourinho corre para se lhes juntar. Estava a dado o mote da nova Roma: podia não ter muita arte, mas tinha paixão para dar e vender.

A 24 de outubro de 2021, num empate sem golos em casa com o Nápoles, Mourinho é expulso, vai para a bancada e surge nas imagens da transmissão televisiva, pendurado no gradeamento do estádio, a tentar dar instruções aos jogadores.

A 27 de outubro de 2021, a Roma vence em Cagliari por 2-1, mas Mourinho não está no banco: mais uma vez, cumpre castigo. No final da partida, mostra-se a jantar sozinho numas escadas, fora do estádio. «Acabou o jogo. 3 pontos. Boa comida (não posso ir para o balneário) e mais um miúdo lançado», escreveu.

A 5 de maio, depois de uma vitória sobre o Leicester em Roma por 1-0, que garantiu o apuramento para a final da Liga Conferência (tinham empatado 1-1 em Inglaterra), Mourinho deixa escapar a emoção e chora copiosamente ainda no relvado.

A 25 de maio de 2022 Mourinho vence o Feyenoord na final da Liga Conferência, conquista a primeira edição da nova competição europeia e a terceira prova da UEFA, depois da Liga Europa e da Liga dos Campeões. No final da partida, o português volta a chorar insistentemente.

Nas meias-finais da Liga Europa, Mourinho reencontra Xabi Alonso, de quem um dia tinha dito que ainda viria a ser um grande treinador. O reencontro é celebrando com gandes abraços e no final Mourinho faz a festa pelo apuramento para a final da competição.

A 31 de maio, a Roma volta a uma final Europeia, desta vez na Liga Europa. Após um empate no fim de 120 minutos, a Roma perde nos penáltis para o Sevilha e Mourinho não cala a revolta. Retira a medalha do peito, esperou pelo árbitro no fim e disse-lhe que não tinha vergonha na cara. Por isso foi suspenso quatro jogos.

Outrora o maior ódio de estimação, Mourinho aproveitou a passagem pela Roma para fazer as pazes com Claudio Ranieri. A 8 de outubro, na vitória por 4-1 sobre o Cagliari, os dois mostraram grande cumplicidade. No fim, o português até convidou Ranieri para viajar no avião da Roma para a capital, onde ia passar as folgas.

O último jogo no banco aconteceu na derrota frente à Lazio, a 10 de janeiro, para a Taça Itália. Na partida que ditou a saída, a 14 de janeiro, numa derrota em casa do Milan por 3-1, Mourinho estava castigado e foi para a bancada: