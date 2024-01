José Mourinho já não é treinador da Roma, informou o clube italiano.



Em comunicado no site oficial, a Roma agradece a «paixão e compromisso» do português e destaca as «grandes memórias» que este criou, mas que os interesses do clube «exigem uma mudança imediata».



José Mourinho foi anunciado como treinador dos giallorossi em maio de 2021 e somou 68 vitórias em 137 jogos, conquistando uma Liga Conferência.